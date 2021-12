Covid in Fvg, l'analisi Gimbe: incidenza record a Trieste a fine novembre

Covid. In Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 24 al 30 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (586, contro i 503 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari all'8,1%, rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e in terapia intensiva (14%) occupati da pazienti Covid-19. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. P

er quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, nell'ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane: 635. Gorizia, terza dopo Bolzano, registra 496, Udine 252, Pordenone 219. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg è pari al 76% (media Italia 77,1%), a cui si aggiunge un ulteriore 2,2% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 21,6% (media Italia 31,8%).