Covid in Friuli Venezia Giulia, contagi raddoppiati rispetto a ieri: 687 nuovi positivi e 6 decessi Il bollettino

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 23.057 test e tamponi sono emerse 687 nuove positività al Covid 19, pari al 2,97%. Ieri i nuovi positivi erano 313. Nel dettaglio, su 8.819 tamponi molecolari sono stati rilevati 651contagi (7,38%), su 14.238 test rapidi antigenici 36 casi (0,25%). Oggi si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25 (stabili), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178 (+10). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.911: 874 a Trieste, 2.036 a Udine, 691 a Pordenone e 310 a Gorizia. I totalmente guariti sono 114.557, i clinicamente guariti 163, mentre le persone in isolamento 4.911. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 123.745 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di 3 test antigenici non confermati da tamponi molecolari e di 2 test rimossi dopo la revisione dei casi): 27.957 a Trieste, 54.926 a Udine, 24.137 a Pordenone, 15.012 a Gorizia e 1.713 da fuori regione.