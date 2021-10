No Green pass, a Trieste il corteo più partecipato d'Italia: sfilano in 15mila: «Voi bloccate la vita, noi la città»

TRIESTE - Il corteo che si è svolto oggi - 11 ottobre - a Trieste è quello più numeroso per quanto riguarda il tema della contestazione, ovvero la protesta contro l'obbligo del Green pass. Lo si apprende da fonti della Questura. Al momento i partecipanti sono 15mila, tra i quali no vax, portuali, tassisti, comuni cittadini e varie organizzazioni.

E così dopo il corteo sindacale che in mattinata ha visto sfilare un migliaio di persone in tutta la città, alle 15 è partito il secondo corteo, ben più numeroso, organizzato dal coordinamento “No Green pass” del capoluogo giuliano.