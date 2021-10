«Tassi di incidenza Covid, Trieste prima in Italia e Gorizia quarta: triste primato»

FRIULI VENEZIA GIULIA - «Nella graduatoria del tasso di incidenza del Covid ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni Trieste e Gorizia si attestano rispettivamente al primo e al quarto posto con 231 e 100 casi. Un triste primato che suscita forte preoccupazione così come una riflessione alla luce degli accertamenti dell'Asugi che hanno ricondotto un focolaio di 46 contagi avvenuti in occasione delle manifestazioni di piazza a Trieste». Lo scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino annunciando un'interrogazione parlamentare.

«Grazie all'efficacia dei vaccini, al senso di responsabilità della gran parte della popolazione e all'efficienza della sanità regionale la pressione sugli ospedali è ancora sotto controllo, ma il timore che i numeri possano crescere è reale. Ed è naturale chiedersi se sia stato fatto tutto il possibile per evitare il balzo dei contagi: le manifestazioni di piazza, quando autorizzate, sono espressioni di libertà, valore che non va messo in discussione. Ma la libertà - spiega la deputata azzurra - non può mettere a repentaglio la salute collettiva o creare pressione sul sistema sanitario, penalizzando anche i tantissimi cittadini che responsabilmente hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Organizzare e partecipare a sit-in significa nei fatti creare assembramenti tra persone prevalentemente non vaccinate, con ciò che ne consegue. Per questa ragione ho chiesto al governo tramite un'interrogazione parlamentare di prendere posizione sull'impennata di casi registrata in Venezia Giulia e nell'isontino, in parte riconducibile alle manifestazioni di Trieste. Libertà sì, ma non di mettere a repentaglio la salute di una comunità», conclude Savino.