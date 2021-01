Covid, la Pallacanestro Varese è un focolaio: 12 positivi. Rinviata la gara con Trieste

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste, sono emersi dodici casi di positività al Covid-19 all'interno del team squadra. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e ha informato immediatamente le autorità competenti. I soggetti, alcuni dei quali lievemente sintomatici, si trovano già in isolamento come da protocollo. La società non ha precisato i nomi delle persone contagiate. La Openjobmetis Varese rimane in attesa di disposizioni della Legabasket per quel che concerne la partita in programma domani contro l'Allianz Pallacanestro Trieste. Proprio la Allianz Trieste era stata sinora la squadra che più di ogni altra era stata colpita dai contagi da Covid 19, al punto di essere costretta a rinviare quattro delle prime otto partite di campionato.

Ultimo aggiornamento: 16:05

