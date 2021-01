Multe e verbali di chiusura ma il bar continua a restare aperto

TRIESTE - Per il terzo giorno consecutivo, questa mattina la polizia è intervenuta attorno alle 11 al bar «Al foro» di Trieste, che continua a rimanere aperto e a servire i clienti nonostante i due verbali di chiusura e le sanzioni penali ricevute dal titolare, Fabio Martini. Infatti, il locale sarebbe dovuto rimanere con le serrande abbassate per cinque giorni a partire da mercoledì per aver violato la normativa anti contagio, ma ieri Martini ha deciso di proseguire «a oltranza» la sua protesta, nell'ambito dell'iniziativa nazionale degli esercenti #ioapro, appoggiato da una dozzina di avventori, tra i quali anche alcuni gestori di altri locali della città.

