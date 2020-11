TRIESTE - Si erano trattenuti all'esterno del locale anche dopo la chiusura prevista alle 18. Per questo motivo, dopo aver notato la presenza di alcuni avventori, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare. È accaduto ieri verso le 19.30 nei pressi della centrale piazza Unità di Trieste. Ieri le forze dell'ordine hanno controllato in tutto 34 locali nella provincia di Trieste per verificare il rispetto delle misure anti covid, introdotte anche con il nuovo Dpcm. Un secondo titolare di attività commerciale è stato sanzionato dalla Polizia locale. Sempre ieri sono state controllate 429 persone. La Polizia locale ne ha sanzionate 3 durante il coprifuoco, mentre i Carabinieri hanno elevato multe ad altre due, nelle ore precedenti, per non aver rispettato le misure anti covid.

