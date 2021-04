TRIESTE - Stavano consumando le loro ordinazioni all'interno di un bar dopo le 21. Per questo motivo sette avventori e il gestore dell'esercizio sono stati sanzionati dalla polizia. Le multe sono state elevate ieri dopo un controllo al bar buffet Josephine in via Ponziana a Trieste, nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle normative antipandemiche.