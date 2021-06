Covid, su 96 campioni sequenziati ben 67 presentano la variante

TRIESTE - Sono 96 i campioni analizzati, dei quali 67 hanno evidenziato la presenza di una variante. Nello specifico, 35 casi sono di tipo Alpha, 25 Delta e 2 Gamma mentre le restanti appartengono alla categoria «altro». È l'esito del sequenziamento compiuto in Fvg, un «lavoro molto puntuale», come lo ha definito il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Dei 67 casi rilevati, la maggior parte (27) proviene da contagio familiare, mentre 12 hanno a che fare con i rifugiati presenti in regione e 6 da contagi tra amici. «Tutto ciò ci fa dire - conclude Riccardi - quanto sia fondamentale il lavoro di tracciamento che stiamo facendo, oltre a ricordare l'importanza per coloro che hanno prenotato l'inoculazione della seconda dose che si presentino all'appuntamento fissato in agenda. Solo in questo modo potremmo continuare a tenere sotto controllo la diffusione del contag