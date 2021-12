Covid in Friuli Venezia Giulia: 483 nuovi contagi e 6 morti nelle Rsa e negli ospedali

TRIESTE - Nelleultime 24 ore, oggi, 10 dicembre, in Friuli Venezia Giulia su 29.802 test e tamponi sono state riscontrate 483 nuove positività al Covid 19, pari all'1,62%. Nel dettaglio, su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi (5,3%); su 22.652 test rapidi antigenici 104 casi (0,46%). Oggi si registrano 6 decessi: tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, la terza in ospedale), una donna di 93 di Grado (morta in ospedale), una di 91 anni di San Canzian d'Isonzo (morta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (morto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 296 (-1).

Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.054: 943 a Trieste, 2.056 a Udine, 726 a Pordenone e 329 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.119, i clinicamente guariti 292, mentre quelli in isolamento 7.761.Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 137.548 persone: 32.977 a Trieste, 58.690 a Udine, 27.034 a Pordenone, 16.935 a Gorizia e 1.912 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di altrettanti test positivi rimossi dopo la revisione dei casi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di 7 persone: un medico e due infermieri nell'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina; un ausiliario e un operatore socio sanitario nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; un infermiere e un operatore socio sanitario nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale. Sono stati infine rilevati 6 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e altrettanti positivi tra gli operatori.