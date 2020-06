Si perde nei sentieri della Costa dei Barbari, salvato dal soccorso alpino

TRIESTE Brutta disavventura per un trentaquattrenne di origini sarde, da poco a Trieste per lavoro, che ha chiamato il NUE112 in cerca di aiuto. Stava risalendo dal mare, in Costa dei Barbari, per rientrare a casa ma ha smarrito il sentiero e si è ritrovato sospeso su un terrazzino roccioso sopra un salto di una trentina di metri senza riuscire più a muoversi in nessuna direzione. L'hanno trovato aggrappato ad un albero i tecnici del Soccorso Alpino di Trieste e lo hanno recuperato con le corde, calandosi prima in corda doppia dal livello della strada soprastante - partendo dai pressi della torre piezometrica - per una cinquantina di metri e poi assicurandolo, imbragandolo e tirandolo su. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il gruppo Speleo Alpino Fluviale degli stessi vigili. © RIPRODUZIONE RISERVATA