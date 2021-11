No Green Pass, la polizia avverte gli organizzatori del corteo di oggi: «Distanziamento, mascherine e servizio di controllo o saranno arresti»

TRIESTE - La questura avverte i manifestanti No Green pass in corteo oggi dalle 15: rispettate le regole o saranno miulte.

«Il corteo organizzato dal Coordinamento No Green pass Trieste che si terrà oggi pomeriggio nel centro cittadino - avverte la polizia - dovrà svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal Questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il provvedimento prevede che la manifestazione debba tenersi dalle 15.00 alle 18.00 secondo il seguente itinerario: Piazza della Libertà, Corso Cavour, Riva 3 Novembre, via Mazzini, Piazza Goldoni, via Carducci, Piazza Oberdan, Piazza Dalmazia, via Ghega, Piazza della Libertà. Inoltre, in attuazione dell’ordinanza del sindaco di Trieste emessa oggi, agli organizzatori della manifestazione è stato prescritto di adottare le opportune misure finalizzate a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina dei partecipanti, attraverso la presenza di specifico personale addetto al controllo».

Il monito

Poi il monito: «Nel caso in cui non siano rispettate tutte le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, verranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti». Ovvero arresto fino a un anno e ammenda da euro 206 a euro 413.

Città blindata

Trieste oggi si è svegliata con piazza Unità completamente transennata, in applicazione del decreto prefettizio del primo novembre scorso che vieta lo svolgimento di manifestazioni nell'area, come il corteo dei No Green pass previsto per questo pomeriggio che si svolgerà lontano dalla zona. Dunque su ogni lato della piazza, anche lungo le Rive, sono state sistemate transenne e new jersey con alte inferriate; è consentito soltanto l'accesso pedonale all'area, ma fino alle 15, quando è prevista la partenza del corteo, dopo le 15 l'accesso sarà completamente interdetto. Al corteo si stima parteciperanno almeno 8mila persone, mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell'ordine che stanno controllando da ieri la città e gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province.