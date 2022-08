La Corte d'Appello esclude 4 liste alla Camera e 3 al Senato

TRIESTE - Sono quattro le liste ricusate tra quelle depositate in Friuli Venezia Giulia per le elezioni alla Camera; tre invece le liste escluse dalla corsa al Senato. Lo ha stabilito l'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Trieste, a causa di alcune irregolarità riscontrate nel deposito, come ad esempio la mancanza delle firme. Tra domenica e lunedì sono state 21 le liste che hanno depositato la loro candidatura alla Corte d'Appello in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Le escluse dalla competizione potranno presentare il ricorso in Cassazione. Si tratta, per la Camera, di Gilet arancioni, Pensiero e Azione, Forza Nuova e Partito Animalista; per il Senato, di Gilet Arancioni, Partito Animalista e Destre Unite. Alle 12 alla Corte d'Appello di Trieste si è svolta un'audizione in cui le parti hanno potuto esporre le loro controdeduzioni. Tra i presenti in tribunale anche due esponenti dei Gilet Arancioni, che valutano il ricorso.