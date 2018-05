di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POCENIA (Udine) -lungo laA4 in direzione Trieste all'altezza del comune di a Pocenia, nel tratto tra Latisana e, dove una corriera dellapartita da Torino e diretta a Zagabria è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco dentro un fosso adiacente la carreggiata. Il blocco del transito è durato fino alle 10 di questa mattina.Mancavano pochi minuti alle 3.30 di oggi, sabato 19 maggio, quando il conducente del bus ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto con il personale medico di diverse ambulamze e dell'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.In, che questa mattina era ancoraper la rimozione del bus, con uscita obbligatoria a Latisana, anche i vigili del fuoco die del Distaccamento di Cervignano del Friuli., accolte negli ospedali del Friuli e del Veneto.Le loro condizioni sono sono serie ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di rimozione del Flixbus sono affidate ai mezzi meccanici. Sul posto il personale di Autovie Venete. Tutte le squadre di soccorso sono coordinate dal Coa di Udine.