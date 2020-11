Coronavirus, violano il coprifuoco notturno: tre sanzioni

TRIESTE - Le forze dell'ordine hanno sanzionato tre persone nel corso della notte per aver violato il coprifuoco notturno; una in particolare - un uomo di 57 anni - è stata anche denunciata perché si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Puccini e aveva nello zaino vari arnesi e attrezzi da scasso. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine. Complessivamente ieri a Trieste, come riporta la nota quotidiana della Prefettura, sono state controllate 600 persone di cui 25 dalle ore 22 alle 5 e sono state fatte 6 sanzioni di cui, appunto, 3 durante le ore di coprifuoco, e tre durante la giornata a persone che erano prive di mascherine. Sono anche stati controllati 4 esercizi commerciali.

