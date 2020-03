Coronavirus frontiera con al Slovenia, 450 tir in fila al valico Fernetti

TRIESTE - Sono centinaia i mezzi pesanti in fila a Fernetti (Trieste) fra i principali valichi di frontiera con quello di Rabuiese per il traffico merci e persone tra Italia e Slovenia. Ma disagi si segnalano anche agli altri valichi.

Molti i tir diretti principalmente in Romania, Ucraina, Ungheria e verso l'Europa orientale. Oltre un centinaio, fanno sapere le autorità slovene al valico, sono i camion cui è stato negato l'ingresso e che dunque sono stati fatti tornare indietro. Due autotrasportatori cittadini rumeni in particolare che avevano la temperatura oltre i 37.5 gradi sono stati rimandati indietro.

Coloro che sono costretti a fare dietrofront posteggiano all'interno dell'Interporto di Fernetti, il principale del Friuli Venezia Giulia, in attesa di capire dove andare e da dove passare per poter giungere alla destinazione finale. Schierati al confine anche le Forze dell'ordine italiane, Esercito, Polizia e Carabinieri.

LA REAZIONE DEL GOVERNATORE Fedriga: «Irresponsabile chiudere i confini»

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA