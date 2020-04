Coronavirus, riaperto il valico italo-sloveno. Allentamento delle restrizoni già da maggio per far circolare i turisti

Il valico italo-sloveno di Racchia (Ratece) è stato riaperto ieri per consentire il transito ai lavoratori transfrontalieri e alle altre persone che hanno ricevuto un certificato dalle autorità locali per svolgere attività economiche e agricole.

Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Italia»

Come riporta un comunicato del ministero degli interni a Lubiana, il valico rimane aperto 24 ore su 24 con queste condizioni fino a nuove indicazioni. Gli altri passaggi secondari della frontiera italo-slovena rimangono aperti con regimi agevolati per i transfrontalieri, mentre rimangono in vigore i posti di blocco a Fernetti, Robis, San Pietro-Vertoiba e Rabuiese-Skofije, come scritto sul sito della polizia di Stato slovena.

Coronavirus, virologo Crisanti: «Dimentichiamo le vacanze, lasciamo che le facciano gli straneri»

Commentando in conferenza stampa una interpellanza parlamentare presentata dall'opposizione nei suoi confronti il ministro dell'Economia, Zdravko Počivalšek, ha parlato anche del possibile allentamento delle misure di ingresso nel paese in vista della stagione turistica. Počivalšek ha detto che sono in fase di elaborazione protocolli per proteggere sia gli ospiti che i lavoratori, ma dal momento che oltre il 70% dei turisti proviene dall'estero l'esecutivo si sta coordinando con i colleghi di Austria e Croazia per facilitare il transito già a partire da maggio.

Coronavirus Jesolo, il sindaco: «Spiaggia gratis per i residenti. Ecco dove potranno andare»

Ultimo aggiornamento: 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA