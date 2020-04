Coronavirus: stop alla ressa, ecco l'app che calcola l'ora per la spesa

TRIESTE - Qual è l'ora ideale per fare la spesa senza correre il rischio di creare assembramenti? A calcolarla ora è un'app per gli smartphone, attraverso un algoritmo.



Sviluppata da due programmatori di Monfalcone (Gorizia), l'applicazione per smartphone e tablet elabora le richieste ricevute e gestite e indica all'utente l'orario «migliore» in cui recarsi al supermercato, in modo che gli arrivi non siano casuali, ma organizzati e distribuiti durante la giornata. Una volta iscritti a QuandoSpesa - spiegano i promotori Daniele Bearzot e Fabio Fumis -, è sufficiente scegliere il giorno in cui si preferisce andare a fare la spesa e indicare il proprio supermercato di fiducia. L'algoritmo suggerirà un orario. «In un momento delicato come questo», osserva Fumis, l'obiettivo è «garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori dei supermercati, occupandosi di ottimizzare l'arrivo delle persone, rendendolo organizzato ed efficiente a tal punto da ridurre concretamente il rischio di lunghe code e il formarsi di assembramenti, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo».



E «affinché l'app sia davvero efficiente - conclude Bearzot - confidiamo venga utilizzata dal maggior numero di persone possibili, senza il rischio di venir localizzati, dal momento che non raccoglie dati sensibili e non traccia gli spostamenti delle persone che la utilizzano».