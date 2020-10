TRIESTE - L'Ufficio tavolare di Trieste è stato chiuso da oggi fino a data da destinarsi a causa della sintomatologia riconducibile al Covid-19 riscontrata in alcuni dipendenti, mentre altri dipendenti sono risultati essere venuti in contatto con soggetti positivi al virus. La decisione è stata assunta dall'Amministrazione regionale in linea alle disposizioni di prevenzione per il contenimento della pandemia.

