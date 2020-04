Domenica delle Palme, celebrazioni a porte chiuse e senza rametti di ulivo

TRIESTE – Domenica delle Palme ai tempi del Coronavirus. La Curia vescovile di Trieste ha diffuso una nota nella quale ricorda le modelità di svolgimento dei riti: «La celebrazione liturgica si terrà senza la benedizione degli ulivi, in un orario unico, con le porte delle chiese chiuse e senza la partecipazione dei fedeli.

Anche la distribuzione dei rami di ulivo che tradizionalmente avveniva alle porte della chiesa o nelle sue vicinanze non potrà essere fatta». La Curia, dunque, raccomanda la massima attenzione verso eventuali venditori presenti davanti alle chiese o nelle vie adiacenti e invita i fedeli a non prendere rami e a non rilasciare offerte o corrispettivi.

«La Diocesi e le Parrocchie non hanno dato alcuna autorizzazione a tali iniziative. Inoltre – conclude la nota - i parroci sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria eventuali illeciti». © RIPRODUZIONE RISERVATA