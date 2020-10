Coronavirus, test rapido al Liceo Dante: bastano solo 20 minuti

TRIESTE - Il test rapido Covid è stato sperimentato questa mattina in un liceo di Trieste alla presenza del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, del vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, e dell'assessore alla Scuola Alessia Rosolen, che hanno assistito a una dimostrazione con studenti sottoposti alla prova. Il test rapido in 20 minuti, con un buon grado di attendibilità, dà una risposta sulla positività o negatività della persona, nella fattispecie docenti e studenti del Liceo "Dante Alighieri". In particolare, questa mattina a sottoporsi sono stati una studentessa maggiorenne, Marta, e una docente. Per entrambe il test è risultato negativo. "In caso di positività - ha sottolineato Riccardi - si procederà all'effettuazione di un tampone tradizionale. Ma certamente è una sorta di filtro importante".

