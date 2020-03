Coronavirus: stop al pagamento dei parcheggi blu fino al 30 aprile

TRIESTE - Da oggi 27 marzo e fino al 30 aprile prossimo l'obbligo di pagamento su tutte le aree di sosta con strisce blu di Trieste saranno gratuite. Lo ha stabilito oggi la Giunta municipale presieduta dal sindaco, Roberto Dipiazza. La decisione, si legge in una nota, è stata adottata grazie alla disponibilità di tutte le società che gestiscono gli spazi di questo tipo che, interpellate dal Comune, hanno risposto positivamente alla proposta di sospendere l'esazione del pagamento della sosta. "In un momento così duro come quello che stiamo vivendo e che mette in difficoltà non poche famiglie e imprese, soprattutto quelle minori, di piccola e media dimensione - dichiara il sindaco Dipiazza -, un'azione come questa può dare una mano concreta e almeno un po' di sollievo ai bilanci di ditte e famiglie e, più in generale, di ogni cittadino. Un po' di respiro - aggiunge - che assieme ai rinvii di pagamenti di imposte come quello sulla Tari" "deciso dal nostro Comune, può essere effettivamente utile". © RIPRODUZIONE RISERVATA