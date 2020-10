Coronavirus, sospese le udienze penali: tamponi a tutto il personale

TRIESTE - Sono state sospese per 24-48 ore, in attesa della sanificazione di tutte le aule, le udienze penali nel Tribunale di Trieste, dopo che nei giorni scorsi sono emerse alcune positività al coronavirus tra il personale. Tutto il personale, almeno ottanta persone, sarà sottoposto a tampone. I primi due casi - un giudice e un cancelliere - sono stati riscontrati venerdì scorso. Nel weekend sono stati poi individuati altri due, un magistrato e un funzionario. In queste ore stanno invece proseguendo le udienze civili, che si svolgono con trattazione scritta per alleggerire la presenza fisica in tribunale.

