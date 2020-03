Coronavirus, Fedriga: «La Slovenia sblocchi immediatamente i valichi»

«Mi rivolgo al Governo sloveno affinché, in nome degli ottimi rapporti da sempre intercorsi con l'Italia e il Friuli Venezia Giulia in particolare, provveda all'immediato sblocco dei valichi confinari con il nostro Paese e alla risoluzione delle criticità emerse negli ultimi giorni».

Coronavirus frontiera con al Slovenia, 450 tir in fila al valico Fernetti

Lo afferma in una nota il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. «Il blocco del traffico merci proveniente dall'Italia - sottolinea Fedriga - rappresenta un'azione dannosa non solo per l'economia, ma rischia di creare problemi drammatici anche nella lotta che stiamo facendo al diffondersi dell'epidemia».

Se Lubiana non assumerà una posizione ragionevole in merito a questa situazione - conclude il governatore - temo che potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente i rapporti tra Italia, con il Friuli Venezia Giulia in testa, e Slovenia».

Il Governo della Repubblica della Slovenia ha precisato in una nota che il decreto emanato il 12 marzo scorso sulle condizioni di ingresso nel paese dall'Italia «non si applica ai cittadini sloveni, alle persone con residenza permanente o temporanea in Slovenia e al trasporto merci la cui destinazione finale è la Slovenia». Nella stessa nota si precisa che «oltre al traffico ferroviario tra Italia e Slovenia si sospende anche il servizio internazionale regolare e occasionale degli autobus». Le autorità di Lubiana precisano inoltre che in questo momento possono entrare nel paese «tutti i camion con destinazione sul territorio sloveno», e che «si lasciano transitare i camion che trasportano posta, medicinali, materiali per la protezione e aiuti umanitari».

Ultimo aggiornamento: 15:54

