Coronavirus, psicologi a disposizione gratuitamente per le persone in difficoltà

TRIESTE - Gli psicologi al fianco della popolazione e dei sanitari per superare il periodo difficile. La risposta dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, con i psicologi che si sono messi al lavoro gratuitamente. "Moltissimi colleghi si sono resi disponibili al sostegno gratuito per le ripercussioni psicologiche della situazione sia per il personale sanitario che per la popolazione - spiega Roberto Calvani, presidente dell'Ordine Fvg - La disponibilità è stata talmente elevata che l'offerta di supporto alla cittadinanza per l'epidemia eccede per ora di gran lunga la domanda. Crediamo fermamente nel dovere professionale di agire tutti insieme, con spirito di comunità ma anche coordinati e con le competenze specifiche necessarie in situazioni di emergenza".

Sarà quindi possibile aderire e dare il proprio contributo in modo coordinato, ognuno con le sue competenze.



"Parallelamente renderemo nota un'iniziativa dell'associazione "Psicologi per i popoli", che si occupa da anni in modo competente di psicologia dell'emergenza e che offrirà formazione a tema per i colleghi - ribadisce Calvani - Il presidente nazionale Lazzari ha anche, a nostro avviso propriamente, fatto dichiarazioni sull'impellente necessità di integrazione di psicologi nel SSN: questa emergenza dimostra, al di là delle encomiabili iniziative volontaristiche, che vanno reclutati numerosi psicologi in pianta stabile nella sanità". “La Comunità psicologica sta facendo la sua parte – ha sottolineato il presidente Calvani – anche con molte iniziative di volontariato, e ringrazio tutti per questa attivazione. Ma è evidente che ciò può essere solo complementare ad una rete pubblica di assistenza psicologica ai cittadini e di supporto agli operatori sanitari, che è prevista da normative in gran parte non ancora attivate. E tutto ciò richiede il tempestivo reclutamento di Psicologi perché i dipendenti del SSN sono insufficienti”. Intanto l' Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si è offerto anche di collaborare sia con la Protezione Civile che con la Direzione Sanitaria ragionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA