Coronavirus: rinviato Esof 2020, forum slitta da luglio a settembre

TRIESTE - L'EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre, "compatibilmente con l'evoluzione della situazione" Coronavirus. Lo hanno annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a salute pubblica e ambiente. Esof "manterrà gli impegni con gli sponsor e con i soggetti imprenditoriali", confermando "la valorizzazione del ruolo della scienza come motore di sviluppo". Per Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, "è possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile". © RIPRODUZIONE RISERVATA