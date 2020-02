Il rettore: «Lunedì riapre regolarmente l'Università»

TRIESTE - «A partire da lunedì 2 marzo sarà garantita la ripresa delle attività» accademiche all'Università di Trieste annuncia il rettore Roberto Di Lenarda: «Alla luce del limitato livello di diffusione del Covid-19 nel Paese - osserva - e ad oggi la sua assenza in Friuli Venezia Giulia, tenuto conto della prevista modifica dell'ordinanza del Presidente del Fvg e del ministro della Salute, che dovrebbe prevedere l'eliminazione dell'obbligo della sospensione delle attività didattiche delle Università, al fine di limitare i disagi legati a uno scarso preavviso, si comunica che a partire da lunedì sarà garantita la ripresa delle attività accademiche. In caso di inaspettata evoluzione della situazione provvederemo ad assumere tutte le misure ritenute utili e comunicarle tempestivamente attraverso i canali disponibili».

Sono pronte a ripartire dunque le «attività didattiche e di ricerca dei dottorandi di tutti i dipartimenti; tutte le attività didattiche dei dipartimenti di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, di Ingegneria e Architettura, di Scienze Politiche e Sociali, di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, Interpretazione e Traduzione; le attività didattiche (ad esclusione delle lezioni frontali) dei dipartimenti di Fisica, Studi Umanistici, Matematica e Geoscienze, Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Scienze della Vita». A partire da lunedì inoltre «saranno nuovamente attivi tutti i servizi di competenza dell'Ateneo». Il rettore raccomanda «a tutti i dipendenti, studenti e specializzandi che dovessero presentare sintomi, anche lievi, potenzialmente indicativi di infezione (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari), di assumere tutte le precauzioni comportamentali finalizzate alla riduzione dei rischi per sé e per gli altri. Anche a questo fine, si ribadisce l'importanza di seguire tutte le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e locali».

Infine negli spazi comuni dell'Ateneo sono state esposte le raccomandazioni elaborate dal ministero della Salute nonché le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

