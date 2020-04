Coronavirus, mascherine e guanti obbligatori quando si fa la spesa

TRIESTE - E' obbligatorio l'uso di mascherine o comunque protezioni per naso e bocca e guanti in mercati e esercizi commerciali di beni alimentari. Vengono contingentate le presenze per mantenere le distanze di sicurezza. I dispositivi di sicurezza individuale sono raccomandati a tutta la popolazione che deve coprirsi naso e bocca. Sono i provvedimenti integrativi della nuova ordinanza n.7 firmata dal governatore Fedriga che proroga fino al 13 aprile le misure dell'ordinanza n.4 del 21 marzo. Non ci si può spostare dal proprio domicilio, residenza o dimora, ad eccezione delle necessità normativamente individuate, sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attività motorie o sportive, passeggiate o intrattenersi in aree frequentate da più persone. E' limitato a un solo componente del nucleo familiare l'accesso ai negozi. La domenica esercizi commerciali chiusi tranne farmacie, parafarmacie e edicole. Sono possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa. Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA