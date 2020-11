Coronavirus, in quarantena tre classi della scuola Giotti

TRIESTE - Quarantena per tre classi della scuola Virgilio Giotti. Si tratta delle classi terza, quarta e quinta. La scelta cautelare - spiega l'Asugi - è risultata necessaria in quanto sono stati riscontrati casi positivi tra bambini e insegnanti. La chiusura è stata concordata con la dirigente scolastica per mettere in sicurezza bambini e insegnanti che saranno seguiti dal Dipartimento di Prevenzione di Asugi.

Ultimo aggiornamento: 13:39

