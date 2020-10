Coronavirus, positivo un giocatore della Triestina

TRIESTE - La Triestina Calcio 1918 ha reso noto che dopo gli ultimi tamponi effettuati, un "membro del gruppo squadra" è risultato positivo al Covid-19. La società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento il tesserato ed effettuerà un ulteriore giro di tamponi alla vigilia della partenza per Pesaro. Per tutelare la salute della collettività, dei tifosi e di ogni altra persona coinvolta, la società ha annullato la presentazione della prima squadra. Il giocatore risultato positivo al Covid-19 è Angelo Tartaglia.

