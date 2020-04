Coronavirus, positivi 36 ospiti su 40: scatta l'evacuazione

TRIESTE - Allarme in città: positivi al Coronavirus 36 ospiti dellastruttura per anziani La Primula di Trieste, dove subito sono stati avviati i trasferimenti dei pazienti più gravi. Sono 5 gli ospiti con sintomatologia da Covid più severa, fanno sapere dall'Azienda sanitaria universitaria.



"Abbiamo programmato il trasferimento - spiega la Asugi - per tutelare l'incolumità degli ospiti e proteggere la sicurezza". In ospedale quindi i 5 ospiti più gravi, mentre altri 7 saranno portati presso la casa di cura Salus. All' ospizio Marino di Grado finiranno invece i restanti 24 positivi più lievi.Già da oggi gli ospiti più gravi saranno indirizzati in ospedale e saranno identificati i soggetti da indirizzare alla casa di Cura Salus, che potrebbe iniziare l'accoglimento tra oggi e domani, e i soggetti da indirizzare all' Ospizio Marino, che potrebbe iniziare l'accoglimento tra venerdì e sabato".



Attivata anche la Centrale Operativa del 118 per organizzare gli spostamenti in ambulanza degli ospiti più compromessi e il trasporto protetto degli ospiti meno gravi.



"Contiamo di effettuare l'evacuazione della struttura prima del fine settimana Pasquale - spiegano acnora dall'azienda sanitaria - La presenza di alcuni ospiti febbrili era stata segnalata il 4 aprile. Domenica sono stati eseguiti i primi tamponi per la ricerca del virus Covid19 e lunedì 6 aprile sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli altri ospiti e agli operatori".



Il Distretto 3 ha riorganizzato l'assistenza agli ospiti con I propri operatori e le attività di messa in sicurezza degli operatori. Ieri l'informazione è stata notificata dal Dipartimento di Prevenzione la positività al COVID di tutti gli ospiti presenti in struttura. Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA