Serracchiani: «Da Conte nessun proclama, ma rassicurazioni e appello alla ragionevolezza»

TRIESTE - «Non proclami di vittoria»: è stato il commento sulla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte diffuso ieri sera da Debora Serracchiani, vicepresidente del Pd . «Da parte del premier Giuseppe Conte non sono venute drammatizzazioni fuori luogo: è venuta invece una rassicurazione corretta e un appello alla ragionevolezza e alla disciplina degli italiani. Sia pur con le inevitabili incertezze di chi cammina in un territorio ignoto, questo Governo sta affrontando difficoltà enormi: sostenere questa ripresa è un dovere nazionale, anche da chi è all'opposizione e da tutti i soggetti istituzionali. Alle misure economiche già prese – ha concluso Serracchiani - se ne aggiungeranno altre più puntuali ed energiche, cui il Pd sta già lavorando e per le quali siamo in ascolto delle categorie».

Ultimo aggiornamento: 21:27

