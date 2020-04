Coronavirus: oltre 60mila richieste all'Inps per il bonus da 600 euro

TRIESTE - Sono 67.991 le richieste per l'erogazione del Bonus da 600 euro giunte nei giorni scorsi all'Inps del Fvg. Di queste, informa una nota dell'Istituto di previdenza, 43.719 sono state messe in pagamento da oggi, ovvero il 64,3% delle domande pervenute. Per altre 9mila domande, pari al 13,4% del totale, fa sapere l'Inps, è in corso la verifica istruttoria per l'accertamento dell'Iban. Nel dettaglio, a Gorizia, sono state presentate 7.092 richieste di bonus di cui già 4.479 messe in pagamento; a Pordenone le domande sono state 17.611 di cui 11.681 già liquidate; a Trieste il dato è di 9.648 richieste pervenute e di 6.199 messe in pagamento oggi. Infine 33.640 le istanze presentate in provincia di Udine di cui già 21.360 liquidate. © RIPRODUZIONE RISERVATA