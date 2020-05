Nave Covid per anziani positivi, dubbi sull'ormeggio ma alla fine non arriverà

TRIESTE - La nave Gnv Allegra che avrebbe dovuto ospitare gli anziani risultati positivi al Covid 19 non arriverà a Trieste. E' quanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso nel corso di una riunione tenutasi nella sede della Protezione civile di Palmanova.



Nei giorni scorsi si erano susseguite innumerevoli polemiche circa il luogo dove farla ormeggiare: avrebbe dovuto ospitare fino a 168 anziani delle case di riposo. L'ipotesi era quella di farla stazionare al Molo Zero in Porto Vecchio, altrimenti al Molo Terzo. Commenta il consigliere regionale del Pd Francesco Russo su Facebook: «Ha vinto il buonsenso ma soprattutto hanno vinto i cittadini. Ha perso chi ha pensato di poter fare scelte ingiuste sulla pelle dei nostri anziani senza che nessuno dicesse niente. Perché la città di Trieste ha dato voce ai loro cittadini più in difficoltà. A chi, spesso una voce non ce l’ha. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche per trovare una soluzione rapida ed efficiente. E spero davvero che, questa volta, il Presidente Fedriga e l’Assessore Riccardi coinvolgano tutte le forze politiche».



Proprio questa mattina, nell'Aula del Consiglio regionale, il governatore Massimiliano Fedriga aveva detto: «La questione nave covid a Trieste è in mano all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. «Io ho già garantito le risorse - ha spiegato Fedriga - ho chiesto un approfondimento ad Asugi per quanto riguarda quanto comunicatomi dal Commissario di Governo, perché non agisco in qualità di Presidente di Regione ma di soggetto attuatore. Per quanto ci riguarda abbiamo mandato la comunicazione in poche ore: l'importante è che vengano garantite le procedure che il commissariamento di cui faccio parte ha chiesto». La palla è in mano ad Asugi? «Esatto», ha concluso. La nave sarebbe dovuta approdare nel capoluogo giuliano la prossima settimana. Costruita nel 1987 in Finlandia, dopo vari passaggi la nave è stata acquistata dalla Msc e destinata alla tratta Olbia-Genova. La Allegra sarebbe dovuta rimanere ormeggiata nel capoluogo giuliano fino al 31 luglio. Ultimo aggiornamento: 17:56