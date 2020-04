Coronavirus. Va a fare la spesa 11 volte in un giorno: anziana multata

È andata a fare la spesa ben undici volte in un giorno e per questa ragione la Polizia locale l'ha sanzionata con una contravvenzione di 280 euro (se pagata entro 30 giorni, altrimenti aumenterà a 400 euro). È accaduto sabato scorso nel centro a Grado.

Coronavirus. Vanno al bar dell'ospedale per prendere il caffè: coppia nei guai

La donna, anziana, era stata notata dai vigili nell'arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per fare di volta in volta piccoli acquisti alimentari. I vigili, dopo averla incontrata un paio di volte l'avevano dunque ammonita bonariamente a restare a casa. Quando però l'hanno incrociata per l'undicesima volta hanno deciso di sanzionarla. I controlli della Polizia locale sono concentrati lungo le strade che portano alla cittadina turistica e davanti ai supermercati.

Positivo al virus, si fa una bella passeggiata nel bosco e attesta il falso: denunciato

Coronavirus. Messa della domenica delle Palme: in chiesa il parroco e tre fedeli, tutti multati

© RIPRODUZIONE RISERVATA