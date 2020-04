Coronavirus: morti 56 anziani delle case di riposo su 320 "positivi"

TRIESTE - Da inizio emergenza "sono 320" gli ospiti delle strutture per anziani di Trieste risultati positivi al coronavirus "e i decessi registrati fino al 27 aprile sono 56, 24 dei quali avvenuti in ospedale e 32 al di fuori dalle strutture ospedaliere". Lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo a un' interrogazione durante la seduta telematica del Consiglio regionale. Seduta poi annullata, a seguito di due sospensioni, a causa di problemi tecnici sulla rete informatica. In generale, ha spiegato Riccardi, casi di positività sono stati registrati "in 24 strutture per anziani, su 96 totali". "In base ai dati dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina - ha aggiunto - emerge distintamente l'efficacia delle misure adottate per contenere e mitigare il virus, con un abbattimento della percentuale di nuovi casi che passa dal 41,7% della settimana dal 29 marzo al 4 aprile al 2,3% degli ultimi giorni". La seduta del Consiglio regionale è stata riconvocata il 5-6 maggio nell'auditorium della Regione di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA