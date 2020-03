Coronavirus, la senatrice Rojc in isolamento: «Fidarsi della scienza»

TRIESTE - «Bisogna fidarci della scienza e quindi grazie alla scienza; la politica deve seguirne i consigli, così come deve seguirli tutta la cittadinanza». Così la senatrice Tatjana Rojc in un video pubblicato sul suo profilo Twitter, nel quale spiega: «Ho avuto una riunione con una persona che poi è risultata positiva al coronavirus per cui mi trovo in quello che si chiama "isolamento fiduciario", ancora per qualche giorno. Sto bene». E aggiunge, «ringrazio molto gli operatori sanitari i medici per tutta l'attenzione che hanno per i cittadini in questo momento di difficoltà». In Friuli Venezia Giulia, intanto, rimarranno sospese fino al 22 marzo tutte le sedute d'Aula e le riunioni delle Commissioni e di ogni altro organismo referente al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. In quella data - annuncia il Consiglio - il calendario delle convocazioni sarà rimodulato rispettando le urgenze. La sede del Consiglio di piazza Oberdan 6 "sarà completamente sanificata tra domani e sabato 7 da parte di personale specializzato". Mentre gli uffici consiliari al civico 5 hanno già ripreso il loro normale funzionamento, quelli al civico 6 saranno riaperti "non prima di lunedì 9, seppure adottando specifiche misure precauzionali anti contagio da Covid-19. In ogni caso si sta cercando di favorire lo Smart Working" per i dipendenti. Un consigliere regionale che aveva presenziato alla seduta d'Aula mattutina, martedì 3 marzo, è risultato positivo al test del coronavirus. Successivamente altri otto consiglieri sono stati sottoposti a quarantena preventiva.

Ultimo aggiornamento: 19:22

