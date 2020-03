Coronavirus: la Regione chiude impianti di risalita e piste da sci

TRIESTE - Impianti di risalita e piste da sci di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia saranno chiusi da mercoledì 11 marzo compreso. Lo comunica l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, che aggiunge «la decisione emerge anche dal confronto con le altre regioni e l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari). Nelle prossime ore seguiranno maggiori dettagli». La Giunta regionale, intanto, si è riunita questa mattina sull'introduzione di una norma regionale "aperta", che porta già in dote 7,5 milioni e mezzo di euro (più

4 milioni dai Confidi), estensibili, e che individua una serie di misure a favore delle imprese correlate con gli interventi

statali, al fine di evitare sovrapposizioni e una duplicazione di adempimenti rispetto alle iniziative che verranno assunte dal Governo. Oltre a ciò, per superare eventuali situazioni di particolare emergenza e garantire l'operatività

dell'Amministrazione, viene prevista la possibilità per il Consiglio e la Giunta regionale di riunirsi anche in modalità

telematica. Questi alcuni dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19", approvato oggi a Trieste su proposta del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



Ultimo aggiornamento: 14:01

