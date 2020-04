Coronavirus, Inps: pagato il 73,8% delle domande per bonus 600 euro

TRIESTE - Continuano in Friuli Venezia Giulia i pagamenti relativi alle domande di bonus da 600 euro previsti dal decreto Cura Italia. Secondo i dati diffusi dall'Inps Fvg, a ieri sono state pagate 52.946 domande, pari al 73,8% delle 71.744 giunte in regione. Le istanze ferme in attesa di accertamento dell'Iban sono 1.560.

Nel dettaglio, a Gorizia sono state presentate 7.442 richieste di bonus di cui già 5.470 messe in pagamento; a Pordenone le domande sono state 18.785 di cui 13.959 già liquidate; a Trieste il dato è di 10.163 richieste pervenute e di 7.279 messe in pagamento. Infine 35.354 le istanze presentate in provincia di Udine di cui già 26.238 liquidate. © RIPRODUZIONE RISERVATA