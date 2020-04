Coronavirus, l'imprenditrice cinese dona 1000 mascherine alla Polizia

Mille mascherine per la Polizia del goriziano per difendersi dal Coronavirus. La Questura di Gorizia ha ricevuto in dono dal rappresentante della comunità cinese della provincia 1000 mascherine chirurgiche monouso. Xu guiwei, imprenditrice che opera da anni nel monfalconese, ha consegnato al Questore di Gorizia, Paolo Gropuzzo, i dispositivi di protezione individuale che forniranno un sostegno all'attività della Polizia a Gorizia. Il Questore ha espresso «profonda gratitudine per il gesto di grande generosità che dimostra vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia, quotidianamente impegnati sul territorio per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge finalizzate ad arginare l'emergenza epidemiologica». © RIPRODUZIONE RISERVATA