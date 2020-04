Niente certificazione per l' igienizzante: sequestrati 17 mila litri

L'igienizzante era privo delle certificazioni ministeriali, la Guardia di Finanza ne sequestra oltre 17 mila litri. Alcuni giorni fa a Voghera, nel Pavese, i finanzieri di Gorizia hanno bloccato 21600 confezioni di gel igienizzante che abusivamente riportava un’azione “disinfettante”, “germicida” ed “antibatterica”. Di fatto il prodotto non è mai sottoposta alla validazione delle qualità dal Ministero della Salute.



L’attività ha preso spunto dal sequestro di un carico a Monfalcone di diversi cartoni di gel igienizzante in flaconi, denominato “Detergente Igienizzante Ml. 800 – Sanit Gel”, che erano destinati alla vendita nel goriziano. Per questo sono stati denunciati i responsabili dell'azienda per “frode in commercio”. Da qui gli investigatori hanno ricostruito l’intera filiera commerciale non autorizzata, perquisendo dei magazzini della società produttrice dove erano stipato gli oltre 17 mila litri di gel.



"Per disposizioni del Ministero della Salute, i prodotti che hanno una etichetta che riporta l'azione di disinfezione, classificabili come prodotti "biocidi - spiegano le Fiamme Gialle - possono essere commercializzati solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione che ne certifica le qualità". Autorizzazione che garantisce quindi la sicurezza del prodotto per il consumatore e per l'ambiente, nonché la sua efficacia. La vendita del gel sequestrato avrebbe procurato un illecito guadagno di circa 200 mila euro.