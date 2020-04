Coronavirus, il Gruppo Pacorini dona tre purificatori d'aria all'Azienda sanitaria giuliano-isontina

Il gruppo Pacorini di Trieste dona tre attrezzature per la purificazione dell'aria da Coronavirus all'azienda sanitaria del capoluogo Giuliano. La multinazionale triestina, operativa dal 1933 nella logistica delle commodities e leader in Italia nella logistica del caffè verde, ha investito 60 mila euro per l'acquisto delle tre importanti apparecchiature che filtreranno l'aria. "Si tratta di purificatori - spiegano dalla Asugi, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - che permetteranno di trattenere e filtrare il Covid-19". "Vogliamo esprimere alla società Pacorini SpA e al Presidente Roberto Pacorini, la nostra gratitudine per la importante donazione - spiega il vice presidente della regione Riccardo Riccardi - ,è una importante testimonianza di vicinanza, aiuto e solidarietà”.



L'attrezzatura donata è al servizio del DAI, Emergenza Urgenza e Accettazione, diretta dal professor Umberto Lucangelo.