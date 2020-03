Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia chiede al governo le stesse tutele delle aree colpite

TRIESTE - Allargare al Friuli Venezia Giulia misure, strumenti e interventi di tutela previsti dal Governo nei confronti delle regioni colpite dal coronavirus. È quanto torna a chiedere la Regione Fvg in una lettera inviata al ministero del Lavoro l'assessore regionale competente, Alessia Rosolen. Nel ringraziare il ministero «per la pronta e tempestiva convocazione dell'incontro in videoconferenza prevista per domani», si legge in una nota, la Regione ribadisce la necessità di estendere al Friuli Venezia Giulia le misure di sostegno al reddito previste dal decreto legge 9/2020 per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In particolare la Regione sottolinea «la necessità di monitorare costantemente le esigenze del tessuto produttivo e chiede flessibilità e elasticità rispetto a ogni intervento legato alla concessione di ammortizzatori sociali, sia per quanto riguarda l'entità finanziaria che per l'ambito di applicazione, con la possibilità di prevedere soluzioni emergenziali anche per comparti specifici».

Ultimo aggiornamento: 13:42

