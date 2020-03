Altri 5 decessi in regione: in totale sono 22, Fedriga: «Sospendere subito i permessi umanitari»

Coronavirus, oggi, 16 marzo 2020, in Friuli Venezia Giulia risultano 386 casi positivi e cresce purtroppo anche il numero delle vittime: sono stati registrati altri cinque decessi che portano il totale a 22. I deceduti sono uno a Pordenone, otto a Udine e 13 a Trieste.

Nel dettaglio: 96 pazienti sono ricoverati in ospedale e 19 in terapia intensiva. Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga che ha poi annunciato di voler chiedere la sospensione dei permessi umanitari nella sua Regione per evitare che nelle strutture di accoglienza profughi la situazione possa sfuggire di mano.

Trovato anche un operaio della Marcegaglia Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro positivo, stop alla produzione in azienda. Ora è ricoverato in ospedale. L'azienda ha ha avviato subito la sanificazione dello stabilimento. Anche un operaio della Freud positivo. L'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento di Martignacco per la sanificazione degli ambienti. Ora è in isolamento e le persone entrate in contatto con lui, si parla di 4-5 colleghi, sono in quarantena domiciliare preventiva.

Il presidente Fedriga ha reso noto il piano per aumentare i posti di Terapia intensiva sino a un totale di 155 in tutta la regione. Oggi i posti occupati sono 15.

Sarà poi avviata una produzione regionale di mascherine. Emissari dell'Oms oggi erano nella sala operativa della Protezione civile e hanno lodato il metodo friulano di contrasto al virus.

Nasce infine una task force per arginare il contagio alla casa di riposo di Mortegliano.

CONTROLLI

Intanto sono 11, nella sola giornata di domenica e nella zona di Udine e dintorni, le persone denunciate dai Carabinieri per aver violato le prescrizioni del Decreto governativo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di queste, sette sono state sorprese a transitare in strada senza valida giustificazione tra Udine e Tricesimo. Due di loro, un afgano e un iraniano, sono stati anche multati perché sorpresi in palese stato di ebbrezza. Altri quattro sono incappati nei controlli effettuati in serata tra Udine, Codroipo, Mereto di Tomba e Pasian di Prato.

Ultimo aggiornamento: 20:10

