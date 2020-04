​Coronavirus Friuli Venezia Giulia, i dati di oggi 2 aprile 2020. Previsione contagio: azzerato la settimana prossima

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia . I dati di oggi, 2 aprile 2020. Sono in totale 124 le persone decedute per Covid-19 (i decessi sono avvenuti a Pordenone17, Udine 39, Gorizia 2, Trieste 66). I contagiati attualmente positivi sono 1394 (Pordenone 280, Udine 541, Gorizia 110, Trieste 463), le persone guarite sono in totale 142 (Pordenone 7, Udine 44, Gorizia 28, Trieste 63), infine in quarantena ci sono 2080 persone (Pordenone 574, Udine 756, Gorizia 262, Trieste 488). I dati sono quelli della protezione Civile.

Il numero dei contagiati (positivi totali) cresce ma con velocità di crescita che si sta riducendo e dovrebbe azzerarsi entro una settimana.

Il numero dei ricoverati è in calo dal 29.03.2020. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile dal 29.03.2020 e dovrebbe calare entro 1 settimana.

Il numero dei deceduti cresce ma con velocità di crescita che si sta riducendo.

