Fvg, oltre tremila persone controllate, 14 sanzionate. Chiuso un esercizio commerciale

TRIESTE - Sono state 3.055 le persone controllate ieri, sabato 30 maggio, dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia, delle quali 14 sanzionate e una denunciata per false attestazioni. Altre 13 sono state denunciate per reati non inerenti alle misure anti-Covid-19. Le forze dell'ordine hanno inoltre controllato 724 esercizi e attività commerciali sanzionando il titolare di uno di questi che è stato anche chiuso provvisoriamente