Festa di Pasqua in casa per 8 amici ma arrivano i carabinieri: menu a base di multe

TRIESTE - Otto amici si riuniscono in casa di uno di loro per festeggiare la Pasqua: beccati dai carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio in un'abitazione in zona via Vecchia dell' Istria. Multe per tutti. I carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno intensificato i controlli per il periodo pasquale, con oltre 250 militari presenti sul territorio, anche con l'ausilio di un elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Belluno. Molte sono state le chiamate di cittadini che segnalavano ritrovi e assembramenti in città.



