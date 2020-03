In un giorno quattromila a spasso: altre 149 denunce delle forze dell'ordine

TRIESTE - Continuano senza sosta per le Forze di Polizia i controlli sulle persone che si spostano in Regione e purtroppo non mancano le inosservanze e nemmeno chi dichiara il falso. Sono state 3.933 le persone controllate ieri dalle Forze dell'ordine in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia durante per gli accertamenti sul rispetto delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronavirus. Di queste 149 sono state denunciate per inosservanza. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante i controlli sono state denunciate per falso anche 3 persone e 5 per altri motivi. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le forze dell'ordine ieri ne hanno controllati 1.210. Controlli che sono stati attivati anche al confine con la Slovenia. C'è chi è dovuto tornare indietro dopo che la Polizia slovena ha rilevato uno stato febbrile. Si tratta di un triestino che al termometro di casa ha poi ribadito di non aver "nessuna linea di febbre". Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA