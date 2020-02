Coronavirus: iniziati i controlli della temperatura al Trieste Airport

TRIESTE - Da questa mattina anche all'aeroporto di Trieste sono scattate le misure di controllo della temperatura corporea dei passeggeri in arrivo dall'estero. «Da questa mattina - ha spiegato l'amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo - a tutti i passeggeri provenienti da voli internazionali viene misurata la temperatura con un termometro laser». La procedura, ha aggiunto, «prevede la presenza di un medico che in funzione del risultato attiverà o meno un canale sanitario». Le operazioni vengono eseguite all'ingresso della sala arrivi, dalle ore 6 alle 23. Per il momento allo scalo di Ronchi dei Legionari, ha concluso, non si registrano rallentamenti o difficoltà burocratico-amministrative. Ai passeggeri provenienti dall'estero all'aeroporto giuliano aggiunge Consalvo, «verranno distribuiti dei volantini» contenenti alcune indicazioni per «chi, nei 14 giorni precedenti dall'arrivo dovesse avere volato in Cina o essere stato a contatto con persone provenienti dalla Cina». In questi casi, conclude Consalvo, è necessario «chiamare il numero 1500 per avere informazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA