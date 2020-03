Coronavirus, tre dipendenti dell'ufficio Anagrafe contagiati: l'amministrazione manda tutti a casa

A Trieste tre dipendenti dell' Ufficio Anagrafe risultando positivi al coronavirus, il Comune ricorre ai ripari e manda tutti a casa. Troppo rischioso per tutti rimanere aperti e così l'assessore Michele Lobianco oggi porta in Giunta la proposta di chiudere tutti gli uffici.



Già domenica 8 marzo era risultato positivo un dipendente dell' Anagrafe, già ristretto tra le mura di casa dal 28 febbraio dopo una prima settimana di infezione. Altri due colleghi, che lavorano sempre nello stesso ufficio ma non a contatto con il pubblico, sono risultati positivi al Covid-19.



Tra gli isolati anche 7 agenti della Polizia locale, di cui uno contagiato da un utente che è risultato positivo. Per questo è stato isolato anche l'ufficio di via San Sebastiano e altri 6 agenti che hanno avuto contatti con il collega. Da qui la proposta dell'assessore Lobianco di chiudere tutti gli uffici comunali per permettere al personale di continuare a lavorare tra le mura domestiche. Sono già 300 i dipendenti che da una settimana sono in servizio attraverso lo smart working.



Chiuso anche l'Ufficio relazioni con il pubblico che risponde alla mail urp@comune.trieste.it. Dalla scorsa settimana sono già chiusi gli Uffici del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità, Sistema Semaforico, Segnaletica, Traffico e Occupazione Suolo Pubblico, il cui lavoro continua solo con l'attività telematica. © RIPRODUZIONE RISERVATA